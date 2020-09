Daniel Thiel, Amon Kobbe und Anton David haben sich für den Beruf des Bergbautechnologen entschieden. Drei Jahre dauert ihre Ausbildung beim Schachtbau Nordhausen. Das Unternehmen kümmert sich unter anderem darum, im Bergwerk Bleicherode in 500 Meter Tiefe die alten Kalischächte zu verfüllen, um Absenkungen zu verhindern. Das ist eine Tätigkeit mit viel Verantwortung - abseits von Aktenordnern und Dateiordnersammlungen in Computersystemen.

Bergbautechnologe/-in wird man in drei Jahren

"Am meisten Spaß macht mir das Arbeiten mit den großen Maschinen und die Freundschaft mit den anderen Kumpels untereinander finde ich sehr schön", beschreibt Amon Kobbe, was ihn an der Arbeit im Bergbau fasziniert. Aber klar ist allen auch, dass mit angepackt werden muss. "Dass man ein bisschen Manneskraft beweisen muss", nennt es Daniel Thiel. Und Anton David gefällt es darüber hinaus, dass er unter Tage auch viel selbstständig arbeiten kann. Die jungen Männer haben das erste Lehrjahr bereits hinter sich und wissen daher schon ziemlich gut, wovon sie reden.

Bedarf an Rohstoffen wächst

Die drei haben sich durchaus für einen Beruf mit Zukunft entschieden. Denn der Bedarf an Rohstoffen, von denen einige in beträchtlichen Mengen in mitteldeutschen Revieren schlummern, wächst weltweit. Die Preise steigen zudem stetig. Das bietet den drei jungen Männern eine dauerhafte Perspektive im heimischen Bergbau. Bergbautechnologen bringen sich ein als Experten für den Abbau und Vortrieb unter Tage. Hier gibt es zwei Fachrichtungen, zwischen denen sich der Auszubildende entscheiden kann: Tiefbautechnik und Tiefbohrtechnik.

Um die Schätze später im Team mit heben zu können, müssen Bergbautechnologen vor allem moderne Technik bedienen können, aber auch viele Fertigkeiten erlernen. So haben die drei Lehrlinge vom Schachtbau Nordhausen auch zahlreiche Stunden im Metallbau verbracht. Zusammen mit Azubis aus zehn anderen Berufen wurden sie darin geschult. Darunter waren auch Konstruktionsmechaniker, die im Schachtbau später wiederum Maschinenteile für die hauseigenen Bohrgeräte fertigen.

Azubi Amon Kobbe: "Die Bezahlung ist sehr gut"

Mit der Vergütung im Bergwerk ist Amon Kobbe zufrieden. Darüber hinaus schätzt er, dass er durch die Arbeit in anderen Städten und sogar Ländern auch Erfahrungen mit anderen Kulturen sammeln kann. "Die Bezahlung ist sehr gut, auch schon in der Ausbildung. Da wir hier von einer Montagefirma sind, sieht man auch sehr viel deutschlandweit - auch in anderen Ländern, wie in Kasachstan und in der Mongolei. Man nimmt sehr viel mit auf jeden Fall", freut sich der Auszubildende im dritten Lehrjahr.

Demographischer Wandel sorgt für Fachkräftemangel