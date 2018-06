Jeder zehnte Beschäftigte in Deutschland kommt aus dem Ausland. In Mitteldeutschland sind es wesentlich weniger: in Thüringen und Sachsen kommen gut vier Prozent der angestellten Beschäftigten aus dem Ausland. In Sachsen-Anhalt sind es nur 3,3 Prozent. Das wird in Zukunft nicht reichen.

Mitteldeutschland gehen viele Arbeitskräfte verloren

Die Arbeitsagenturen in Mitteldeutschland warnen schon lange vor den Folgen des demografischen Wandels. Der Pressesprecher der sächsischen Bundesarbeitsagentur, Frank Vollgold, teilt schriftlich mit: "Schon heute gehen dem sächsischen Arbeitsmarkt jährlich 30.000 Menschen verloren. Das ist bis zum Jahr 2025 ein Rückgang um über 200.000 Menschen!" In Sachsen-Anhalt und Thüringen wurde bis 2030 gerechnet – bis dahin wird die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter um jeweils 300.000 zurückgehen.

Ausländer sorgen für Beschäftigungswachstum

Mitteldeutschland kann in Zukunft nicht auf Arbeitskräfte aus dem Ausland verzichten. Bildrechte: dpa Aber schon heute scheint es ohne ausländische Beschäftigte nicht mehr zu gehen, meint Kristian Simon Veil von der Arbeitsagentur Sachsen-Anhalt-Thüringen. Denn das Beschäftigungswachstum in Mitteldeutschland ging in den vergangenen Jahren vor allem auf Ausländer zurück. Veil erklärt: "Wenn man sich mal die Zeit zwischen September 2016 und September 2017 anschaut, dann haben wir bei den deutschen Beschäftigten in Sachsen-Anhalt ein Plus von 0,3 Prozent. Wenn man sich die ausländischen Beschäftigten anguckt, dann haben wir ein Plus von fast 25 Prozent."

Viele Syrer haben in Sachsen-Anhalt Arbeit gefunden

In Thüringen und Sachsen ist es ähnlich. Am häufigsten kommen Polen nach Mitteldeutschland, um hier zu arbeiten. Gefolgt von Menschen aus anderen osteuropäischen Ländern wie Tschechien, Rumänien oder Ungarn. In Sachsen-Anhalt gibt er allerdings eine Besonderheit.

Was ganz spannend ist: in Sachsen-Anhalt sind auf Platz drei Menschen aus Syrien, das heißt also wahrscheinlich Menschen, die geflüchtet waren und in den Arbeitsmarkt reingefunden haben. Was auch ein positives Zeichen ist. Kristian Simon Veil, Arbeitsagentur Sachsen-Anhalt-Thüringen

Denn allein auf Arbeitskräfte aus Osteuropa können sich mitteldeutsche Unternehmen nicht verlassen, denn auch dort gibt es einen demografischen Wandel, auch dort werden die Arbeitskräfte in den nächsten Jahren knapp werden, gibt Veil zu bedenken.

Leiharbeit in Thüringen am höchsten

Wie lange Arbeitskräfte aus dem Ausland in Deutschland bleiben, wird nicht erhoben. Aber in welchen Branchen sie vor allem unterkommen. In Sachsen und Thüringen macht die sogenannte Arbeitnehmerüberlassung, also Leiharbeit, den größten Anteil aus. In Sachsen sind es 15 Prozent, in Thüringen sogar 23 Prozent. In Sachsen-Anhalt arbeiten die meisten Ausländer im Verarbeitenden Gewerbe. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass sie Nahrungsmittel herstellen, Maschinen reparieren und installieren oder Möbel bauen.