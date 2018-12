Verbot von Plastik-Wegwerfprodukten Kunststoffindustrie befürchtet schlechte Lobby

Dem Einweg-Plastik geht es an den Kragen: Die EU will bald Wattestäbchen, Einweggeschirr und andere Wegwerfprodukte aus Plastik verbieten. In zwei Jahren sollen die ersten Änderungen in Kraft treten, das hat die Kommission entschieden. Das Ziel: die Umwelt besser schützen, Plastikmüll in den Weltmeeren und der Natur verhindern. Aber Deutschland und speziell Mitteldeutschland haben eine große Kunststoffindustrie. Welche Auswirkungen hat das Verbot auf sie?

von Marc Zimmer, MDR AKTUELL