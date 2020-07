Wie es der Autoindustrie so geht, zeigt ein Vergleich von zwei Zahlen. 2018, als es aussah, als könne man selbst den Dieselskandal abschütteln, bauten die deutschen Hersteller 5,6 Millionen Fahrzeuge. Die Erwartungen für dieses Jahr lägen dramatisch darunter, sagt Dirk Vogel, Manager des Netzwerks der Automobilzulieferer Sachsen: "Also die Einschätzung, die wir haben, ist deutlich unter vier Millionen. Vielleicht 3,5 oder 3,7 Millionen. So in dieser Größenordnung."

100.000 Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel

An dem Rückgang ist Corona schuld, aber nicht nur. Schon 2019 sank die weltweite Auto-Nachfrage. Die Corona-Pandemie stürzte die Branche endgültig in die Krise. In Deutschland waren die Verkaufszahlen im ersten Halbjahr so schlecht wie noch nie seit der Wiedervereinigung.

Autobranche im Wandel

Tatsächlich steckt auch die Autobranche im Strukturwandel. Volkswagen hat sein Zwickauer Werk auf Elektroautos umgestellt. Mehrere Hersteller experimentieren mit Carsharing, weil junge Großstädter kaum noch Interesse an einem eigenen Auto haben. Um der Autoindustrie zu helfen, hat die Bundesregierung die Kaufprämie für Elektroautos erhöht.