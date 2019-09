Ostdeutschland Umbruch in der Automobilindustrie stockt

Es sei ein langer Kampf gewesen, sagt Gyula Meleghy. Der Geschäftsführer der Meleghy Automotive Gruppe hatte in den vergangenen Monaten immer und immer wieder Gespräche mit Banken, um 60 Millionen Euro aufzutreiben. Zwar fehlen Meleghy noch immer ein paar Millionen, doch inzwischen ist klar: Der Hersteller von Fahrgestell-Teilen baut seinen Standort in Gera aus und in Reinsdorf bei Zwickau sogar ein neues Werk.

Es ist ein enormer Wandel, der auf uns zukommt. Und gerade wir in Sachsen und Thüringen sind davon sehr stark betroffen, weil Volkswagen in Zwickau/Mosel komplett auf Elektro umstellt.

Meleghy will näher ran an VW, und in Zukunft in Reinsdorf besonders leichte Fahrgestellteile herstellen, die Volkswagen für sein neues Elektroauto ID3 benötigt. Das ist gut für Reinsdorf, aber schlecht für die Erzgebirgsorte Bernsbach und Lößnitz, wo Meleghy seine bisherigen Werke schließen will. Zur Zukunft der Automobilindustrie könne er nur eine vorsichtige Prognose abgeben, sagt Meleghy. Für die eigene Firma sei er optimistischer.