Die Pandemie hat ihre Spuren hinterlassen. Der Branchenverband Automotive Cluster Ostdeutschland (ACOD) schätzt die Umsatzeinbußen der Autoindustrie in diesem Jahr auf 25 bis 35 Prozent. Geschäftsführer Jens Katzek sagt, das steckten einige Unternehmen besser weg als andere. Er rechnet damit, dass es in diesem Jahr noch einige Insolvenzen geben wird. Deswegen sei die Stimmung in der Zuliefererbranche durchwachsen, sagt Katzek: "Irgendwo zwischen Euphorie und Dramatik". Das habe sich erst vor wenigen Tagen auf einem Kongress gezeigt:

Die Frage wird sein, ob und wie die Branche diesen Schwung mitnehmen kann in einen sich verändernden Markt. Rund 120.000 Menschen in Mitteldeutschland sind derzeit direkt oder indirekt in der Autoindustrie beschäftigt. Allein 50.000 von ihnen arbeiten bei Zulieferern in Thüringen und Sachsen. Diese Zahlen werden mit großer Sicherheit schrumpfen, denn Elektro- und künftig auch Wasserstoff-Antriebe kommen mit deutlich weniger Komponenten aus als Verbrenner. Deswegen müsse man den Blick auf andere Bereiche richten, sagt Chmelik