Im Dehoga Kompetenzzentrum, einer Berufsschule in Erfurt, geht es in einer Klasse gerade darum, wie man eine Festlichkeit richtig plant. An die Wand sind Fachbegriffe projiziert, die die 14 Schüler und Schülerinnen abschreiben. Nur zwei von ihnen sind deutsche Muttersprachler.

Aus Vietnam nach Thüringen

Aus Tschechien und Afghanistan kommen zwei Schüler, die restlichen zehn aus Vietnam. Gemeinsam werden sie zu Hotel- und Restaurantfachkräften oder Köchen ausgebildet. Der 29-jährige Son ist der Älteste in der Klasse und hat vorher schon in Vietnam als Koch gearbeitet: "Ich habe wenig Geld bekommen. Und in Deutschland kann ich mehr verdienen."

Am schwersten fällt es ihm, die deutsche Sprache zu lernen - wie den meisten seiner Mitschüler, auch der 23-jährigen Mia: "Am Anfang, wenn ich deutsch gesprochen habe, hat es niemand verstanden. Das ist nicht so einfach." Das Essen, die Kultur, die Leute – alles sei anders. Trotzdem sagen viele, dass sie in Deutschland bleiben wollen. Wenn auch nicht unbedingt in Thüringen.

Ankommen in Thüringen

Dirk Ellinger leitet das Dehoga Kompetenzzentrum. Er holt gezielt junge Menschen aus Vietnam und unternimmt viel, damit sich die jungen Leute in Thüringen wohlfühlen:

Dirk Ellinger leitet den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Thüringen. Bildrechte: dpa "Wir holen die Jugendlichen vom Flughafen ab und ab dem Moment haben wir einen Wohnheimplatz. Wir fahren mit den Jugendlichen zur Ausländerbehörde zum Anmelden. Wir machen die Krankenversicherung, wir gehen mit denen das Bankkonto eröffnen und erledigen alle Wege und sind auch Ansprechpartner. Dafür haben wir Kollegen und eben auch Muttersprachler."

Dafür gehen die Auszubildenden und ihre Familien aber auch in Vorkasse. Vorab müssen sie knapp 3.000 Euro für die Sprachschule überweisen und ein Sperrkonto mit 10.000 Euro haben, um ein Visum beantragen zu können: "Dann ist das verdammt viel Geld, das dann die Familien zusammenlegen, um für die Kinder eine Ausbildung zu ermöglichen und nach Deutschland zu gehen."

Gegen den Fachkräftemangel

Anders als in Deutschland schrumpfe die Bevölkerung in Vietnam nicht, sondern wachse im Jahr um circa 3,5 Prozent, sagt Ellinger. Deshalb setze das Gastgewerbe in Thüringen perspektivisch auch auf die jungen Menschen aus Vietnam.

Das Ahorn Berghotel Friedrichroda. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK So auch im Ahorn Berghotel Friedrichroda. Das Hotel im Thüringer Wald ist eines der größten im Bundesland. Die Hälfte der 40 Auszubildenden kommt aus Vietnam. Stefan Falk leitet dort die Gastronomie und ist zufrieden: "Das funktioniert wirklich sehr gut. Kulturell gesehen haben sie eine absolute Grundfreundlichkeit. Sind sehr offen, sehr freundlich, tun, was der Job auch abverlangt. Ohne großes Jammern oder Ähnliches."

Gemischte Reaktionen

"Kleine Problemchen", so nennt es Falk, gibt es auch hier mit der Sprache. In den Bereichen, in denen besonders viel mit den Hotelgästen gesprochen werden muss, werden kaum vietnamesische Auszubildende eingesetzt. An der Rezeption zum Beispiel. Die Hotelgäste treffen sie eher im Frühstücksraum. Die Reaktionen seien insgesamt positiv, sagt Falk.

Aber es gebe Ausnahmen: "Teilweise wird gedacht, wir holen billige Arbeitskräfte aus andern Ländern. Dem ist aber nicht so. Also wir bilden ja tatsächlich die Person aus. Und die kriegen auch nicht ein minderwertiges Gehalt oder Ähnliches, sondern bekommen genau dasselbe Gehalt wie ein deutscher Kollege."