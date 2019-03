Die Idee ist schon öfter belächelt worden: Mitten im eher abgelegenen Erzgebirge soll eine der modernsten Eisenbahn-Forschungsstätten Europas entstehen. Über 100 Unternehmen, zwei Universitäten und die Stadt Annaberg-Buchholz haben sich dafür zu einem Interessenverbund zusammengeschlossen.

Neue Eisenbahntechnik aus dem Erzgebirge

Sören Claus ist der technische Leiter des Eisenbahn-Campus. Er hat seit vielen Monaten für die Fördermittel gekämpft. Nun wird es ab April bis zu 15 Millionen Euro geben. Die genaue Summe steht allerdings noch nicht fest. "Wir freuen uns und sind unheimlich glücklich, dass wir uns mit unserem Konzept durchsetzen konnten", sagt Claus.

Wir freuen uns auf die Herausforderungen, die wir jetzt mit unseren Partnern meistern werden. Sören Claus, technischer Leiter des Bahn-Forschungs-Campus

Zu diesen Partnern gehört die Deutsche Bahn. Deren Experte für digitale Stellwerkstechnik, Bernd Elsweiler, setzt große Hoffnung auf den Standort. "Wir haben den Anspruch, auch als Leitmarkt in Europa zu dienen und hier die neue Technik zu entwickeln, die wir als Deutsche Bahn einsetzen, aber auch für andere Bahnen in Europa zur Verfügung stellen wollen." Annaberg-Buchholz bietet sich für den Forschungs-Campus an, denn hier gibt es eine 25 Kilometer lange Eisenbahnstrecke der Erzgebirgsbahn, die derzeit nicht für den Linienbetrieb genutzt wird.

Sparen durch moderne Technik

Bernd Elsweiler will durch seine Forschung "mehr Kapazität auf der gleichen Infrastruktur" schaffen. Die Tochter der Deutschen Bahn AG war bereits oft Partner bei Versuchen, die auf in Betrieb befindlichen Strecken nicht durchgeführt werden können, erzählt Bend Elsweiler. So habe man zwei Züge sowie das Stellwerk über das bahninterne Mobilfunknetz miteinander verbunden und die Abstände zwischen diesen Zügen extrem verkleinert. "Mit anderen Worten: Mehr Kapazität auf der gleichen Infrastruktur." So könne die Bahn mehr Verbindungen anbieten, ohne neue Strecken bauen zu müssen.



Auf Dauer wolle das Unternehmen auch auf zwei Drittel der Infrastruktur – wie beispielsweise Signale – verzichten, um die Störungsanfälligkeit zu senken.

Ein Bahnhof als Campus

All das soll nun im Erzgebirge ausprobiert werden. Dafür gibt es dort seit über einem Jahr Europas modernstes Stellwerk, welches die Bahn schon als Vorleistung für den Forschungs-Campus gebaut hat. Nun muss noch Platz für die Wissenschaftler und Firmen geschaffen werden, erklärt der technische Leiter Sören Claus. "Geplant ist derzeit, diese Campus-Funktionalität am unteren Bahnhof in Annaberg-Buchholz unterzubringen – mit den beteiligten Professuren der Technischen Universität Chemnitz, der Technischen Universität Dresden und weiterer Partner."