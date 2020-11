Zukunftsfähige Wirtschaft Mitteldeutschland idealer Standort für Batterie-Werke

Hauptinhalt

Bildrechte: Ralf Geißler

In jeder Ecke Deutschlands wird gerade eine Batteriefabrik gebaut. In Erfurt, in Leipzig, in Oschatz, in Schwarzheide. Und da stellt sich schnell die Frage: Benötigen wir überhaupt so viele Batterien? Und vor allem: Können die Chinesen das nicht viel billiger?