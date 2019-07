Batterieproduktion in der Lausitz Verärgerung über Äußerung von ifo-Chef Fuest

Die politisch Verantwortlichen in der Lausitz, in Dresden und Potsdam reagieren verärgert auf eine Einschätzung des ifo-Präsidenten Prof. Clemens Fuest zu Batterieherstellung in der Lausitz. Der Wirtschaftswissenschaftler hatte gesagt, dass eine Batteriezellen-Produktion für Elektroautos in dieser Region nicht erfolgreich sein könne. "Es gibt in der Lausitz heute keine Kompetenz im Bereich Batterien und Mobilität. Eine Batteriefabrik könnte erfolgreich sein, wenn sie in Wolfsburg, in Stuttgart oder in München ist, wo wir schon Expertise haben. Diese gibt es in der Lausitz nicht", hatte Fuest gegenüber dem MDR-Magazin "Umschau" gesagt.

Spremberger Bürgermeisterin Herntier: "Geradezu verantwortungslos"

Bildrechte: dpa Die Spremberger Bürgermeisterin Christine Herntier (parteilos) findet Fuests Äußerung "geradezu verantwortungslos." Sie verweist gegenüber der "Umschau" auf die Cluster-Strategie von 58 Bürgermeistern des Bündnisses "Lausitzrunde". Darin geht es unter anderem um Anknüpfungspunkte für ein Cluster "Mobilität". Herntier räumt zugleich Defizite ein: "Kompetenzen sind nicht einfach so da. Sie müssen erarbeitet werden." So sei es unter anderem nicht gelungen, die notwendige Kompetenz im Bereich Batterieforschung zu entwickeln. "Das Hickhack um die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg war hier mit Sicherheit nicht hilfreich", schätzt sie ein. Trotzdem ist sie der Auffassung, dass die Ansiedlung einer Fabrik zur Fertigung von Batteriezellen – verbunden mit der Schaffung von nennenswerten hochqualifizierten und damit auch gut bezahlten Industriearbeitsplätzen – "nicht nur möglich ist, sondern dass das unbedingt erfolgen muss."

Sächsischer Wirtschaftsminister Dulig: "Das ist unseriös"

Bildrechte: dpa "Ich ärgere mich sehr darüber. Aus München eine Ferndiagnose zu geben, ohne Kenntnis der Situation vor Ort, das ist unseriös", sagte Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) dem Nachrichtenradio MDR-Aktuell. "Gerade wir in der Lausitz haben eine Kompetenz. Ich denke beispielsweise an Kamenz, wo wir eine Batteriezellenproduktion schon hatten und jetzt wieder haben." Zudem erwähnt er Forschungsinstitute und Automobilindustrie. "Sachsen ist eindeutig mit dem Thema Elektromobilität verbunden. BMW baut den i3 und den i8 in Sachsen. Volkswagen stellt seine gesamte Elektromobilitätspalette in Zukunft in Sachsen her. Da sieht man doch, dass wir eine hohe Kompetenz neben unseren Forschungseinrichtungen haben, die sowieso zu dem Thema forschen."

Brandenburgs Wirtschaftsminister Steinbach: "In der Lausitz gibt es Kompetenz"

Bildrechte: dpa Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hat sich ebenfalls geäußert. Er hält die Region für gut geeignet zur Fertigung von Batteriezellen. "In der Lausitz gibt es sowohl die Kompetenz als auch interessante Ansiedlungsstandorte für die Batteriezellenproduktion", sagte Steinbach. Brandenburg habe dem Bundeswirtschaftsminister mehrere geeignete Standorte für die Ansiedlung einer Batteriefabrik benannt. Außerdem betreibe das Chemieunternehmen BASF in Schwarzheide Forschungsvorhaben zur Fertigung von Batteriekomponenten, die international beispielgebend seien.

Wettbewerb um Zellforschung: Münster statt Dresden

Das Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS in Dresden wollte sich nicht zur Aussage von Ifo-Präsidenten Prof. Clemens Fuest äußern. Die Forschungseinrichtung hatte sich für die Zellforschungsfabrik beworben, die das Bundesministerium für Bildung und Forschung mit 500 Millionen Euro fördern will. Den Zuschlag bekam Münster.

Daimler-Tochter: Batterieproduktion in der Lausitz