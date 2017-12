Allein in Sachsen-Anhalt wurden Langkammer zufolge in diesem Jahr rund 30 Millionen Euro mehr in Bundesstraßen und Autobahnen investiert als 2016, ein Zuwachs von 20 Prozent. Bei den Landstraßen seien es 25 Millionen Euro mehr gewesen und damit 40 Prozent. Das bringe die ausführenden Baufirmen in die Bredouille: "Es macht sich bemerkbar, dass wir für einige Ausschreibungen keine Angebote mehr kriegen, weil die Firmen ausgelastet sind. Und das nächste ist, dass sich die Bauzeiten an manchen Stellen verlängern, weil ich einen Einbauzug für einen Asphaltbelag nur an einer Stelle einsetzen kann und dann kommt die nächste."