Bauern gegen Natura 2000 Verordnung stößt weiter auf Kritik

Hauptinhalt

Mit der Natura 2000-Verordnung sollen über 25.000 Artenschutzgebiete in ganz Europa zusammengeschlossen werden. Einige davon auch in Sachsen-Anhalt. Seit Neujahr ist die Verordnung in Sachsen-Anhalt geltendes Landesrecht. Damit sind die Bauern gar nicht einverstanden. Der Bauernverband Sachsen-Anhalt hat am Dienstag zu einer Demonstration vor dem Büro des Ministerpräsidenten in Magdeburg aufgerufen und rechnet mit Hunderten Teilnehmern.

von Anne-Marie Kriegel, MDR AKTUELL Landeskorrespondentin Sachsen-Anhalt