Bangen um Pflanzenschutzmittel aus China

Die Landwirte vertrauen auf die pünktlichen Lieferungen aus dem Ausland. Die Grenzen sind zwar weiter für den Warenverkehr geöffnet, doch Familie Dippe macht sich vor allem Sorgen um die Warenströme aus Übersee. Denn jetzt im Frühjahr stehen auf dem Hof viele Arbeiten an – neben dem Säen auch Düngen und Pflanzenschutzmittel ausbringen.



"Im Bereich Pflanzenschutz kommen viele Wirkstoff-Komponenten aus China", erklärt Martin Dippe. Der Bauer vermutet, dass viele nicht pünktlich ankommen werden. "Das würde bedeuten, dass die neue Ernte, die dafür sorgt, dass die Theken und Regale wieder für den Verbraucher voll werden, nicht mehr so in der Art und Weise hingestellt werden kann." Diese Ertragseinbußen würden auch dazu führen, dass die Sicherheit der Nahrungsmittelkette nicht mehr gewährleistet werden könne.

Landwirte stellen Forderung auf

Solche Probleme hat Dirk Meinberg aus Nordhausen nicht. Der Bio-Bauer ist auch regionaler Versorger und produziert alles selbst. Das Viehfutter wächst auf dem eigenen Acker, den Dünger gibt sein Vieh – chemische Pflanzenschutzmittel braucht er nicht. Gerade in Zeiten wie diesen zeige sich, wie wertvoll regionale Versorgung sei, sagt der Landwirt. "Wir produzieren ja etwas Elementares, was für den Menschen lebenswichtig ist, auch in der Krise." Auf Essen könne nicht verzichtet werden. "Das macht allen bewusst, wie wichtig unsere Landwirtschaft hier vor Ort ist, egal ob Bio oder Konventionell."

Die Krise rückt also offenbar das Wesentlich wieder in das Bewusstsein. Doch der Bio-Bauer warnt auch: "Es wird bestimmt Einschränkungen geben, aber es wird keiner verhungern", sagt Meinsberg. Denn die Landwirtschaft sei sicherlich in der Lage, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und damit auch ihrer Aufgabe gerecht zu werden.