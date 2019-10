Chinas größter Batteriezellenhersteller CATL will nach Informationen von MDR AKTUELL bereits am 18. Oktober mit dem Bau seiner Batteriezellenfabrik in Thüringen beginnen.

Das thüringische Umweltministerium hatte in der vergangenen Woche einen Bescheid zum vorläufigen Baubeginn des Werks in der Nähe von Arnstadt erteilt. Damit war die letzte Hürde zum Bau des Milliardenprojekts genommen.

Modell einer Lithium-Batterie von CATL. Bildrechte: dpa

Nach Angaben von CATL- Europachef Matthias Zentgraf sind in den kommenden fünf Jahren Investitionen von bis zu 1,8 Milliarden Euro in die Thüringer Batteriezellenfabrik geplant. Abhängig von der Marktentwicklung bei Elektroautos seien weitere Werke in Deutschland denkbar.



Zentgraf zufolge sollen in einer ersten Stufe im kommenden Jahr bis zu 200 Arbeitsplätze entstehen. Im Endausbau in einigen Jahren könnte das Werk in Arnstadt bis zu 2.000 Beschäftigte haben.