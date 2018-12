Rund 1.400 junge Menschen werden zur Zeit zu Spezialisten im Online-Handel ausgebildet. Einer von ihnen ist Maximilian Kuklok. Seine Motivation: "Ich finde es spannend, etwas Neues mitzuerleben und ausprobieren zu dürfen. Und natürlich fühle ich mich besonders, wenn ich in diesem Beruf einer der ersten bin."

Warum Unternehmen e-Kaufleute brauchen

Auch für seinen Arbeitgeber, den Händlerbund in Leipzig, ist der neue Ausbildungsberuf etwas Besonderes. Das Unternehmen vertritt Online-Händler, bietet aber auch an, deren Internetportale einzurichten und zu betreuen. Hier habe man deshalb schon seit langem auf diesen Beruf gewartet, erzählt Pressesprecherin Franziska Ulbricht. "Am Anfang lief es stockend. Keiner kannte den Ausbildungsberuf, es kamen kaum Bewerbungen." Mittlerweile sei jede zweite Bewerbung, die der Händlerbund bekommt, für den Beruf E-Commerce-Kaufmann oder -Kauffrau.

Es läuft sehr gut. Wir werden in jedem Fall im nächsten Jahr noch mehr Azubis nehmen. Franzika Ulbricht, Pressesprecherin des Leipziger Händlerbunds

Darum geht es in der Ausbildung

Zurzeit arbeiten beim Händlerbund vier künftige Kaufleute für den E-Commerce. Ihre Hauptaufgabe: Die Ware der Online-Händler so anzubieten, dass sie bei eBay, Amazon oder auf der Homepage des Händlers gut entdeckt wird, erzählt Azubi Maximilian Kuklok.

Die Texte zu den Angeboten müssten dafür so optimiert werden, dass sie bei einer Google-Suche des künftigen Kunden im Internet schneller als die der Konkurrenz entdeckt würden. "Ich habe einen Weihnachtsgeschenkkorb als Produkt optimiert. Da frage ich erst einmal: Welche Suchwörter gibt ein Interessent in die Leiste ein, um das Produkt zu finden?" Und so findet Google den Geschenkkorb auch, wenn der Kunde als Suchwort "Sekt" oder "Geschenk" eingibt.

Zur Ausbildung gehören natürlich auch Werbung, Programmier-Kenntnisse und das Wissen, wohin ein Kunde auf der Homepage zuerst schaut.

Weihnachtsgeschäft als erste Herausforderung

Zusammen mit Maximilian Kuklok wird auch Jessica Macuacua beim Händlerbund ausgebildet. Sie erzählt, dass die Ausbildung im Betrieb gut laufe. Doch in der Berufsschule würde es noch hapern: "Man merkt schon, dass sie etwas überfordert sind." So seien die Prüfungen und der Lehrplan für die Hauptfächer noch nicht vorbereitet. "In den ersten zwei Monaten gab es kein Lehrbuch." Inzwischen gebe es zumindest einen "vorläufigen Entwurf".