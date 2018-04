Leona Blahowa ist nach Dresden gekommen, um deutsches Arbeitsrecht durchzusetzen. Die gebürtige Tschechin leitet Sachsens erste Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte. In ihrem Büro empfängt sie Osteuropäer, die in Sachsen arbeiten und dabei die abenteuerlichsten Dinge erleben.



Blahowa erinnert sich: "Wir hatten einen Klienten, der bei einer Zeitarbeitsfirma gearbeitet hat und der hatte einen Arbeitsunfall. Nach Absprache mit seinem Teamleiter wurde der Arbeitsunfall nicht angemeldet, weil der Teamleiter gesagt hat: Es wird schon irgendwie gehen, du nimmst jetzt Urlaub und dann wird alles okay sein."

Im Urlaub wurde der Betroffene dann gekündigt. Außerdem war da noch der Rumäne, der in der Wohnung schlafen sollte, die er gerade renovierte. Oder der Bulgare, der für 800 Euro im Monat Zwölf-Stunden-Schichten schob. Ihnen allen erklärt Blahowa die deutsche Rechtslage und stellt Kontakt zu Behörden her.

DGB: Fehlende Sprachkenntnisse werden ausgenutzt

Markus Schlimbach vom DGB Sachsen. Das Angebot im Dresdner Gewerkschaftshaus gibt es seit zwei Monaten. Seitdem wurden 100 Fälle bearbeitet, sagt Sachsens DGB-Vorsitzender Markus Schlimbach: "Das hat uns insofern überrascht, dass wir bisher ja nicht wirklich großartig Werbung dafür gemacht haben, sondern das vielfach über Mund-zu-Mund-Propaganda gegangen ist. Es zeigt, dass der Bedarf da ist und dass gerade die fehlenden Sprachkenntnisse von osteuropäischen Arbeitnehmern ausgenutzt werden, um sie übers Ohr zu hauen."

Ziel: Ungleichbehandlung vorbeugen

Zur Beratung können die Betroffenen ihr Anliegen in der Muttersprache vortragen. Dafür gibt es fünf sprachversierte Angestellte, die von Mittwoch an auch in Leipzig arbeiten. Beide Büros kosten den Steuerzahler jährlich 500.000 Euro. Das Geld ist gut angelegt, sagt Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Brangs: "Weil wir der Auffassung sind, dass es Sinn macht, ausländische Beschäftigte vor Ungleichbehandlung zu schützen. Weil das auch unmittelbar einheimische Arbeitnehmer und Arbeitgeber vor unfairen Wettbewerb schützt." Lohndumping gehe zu Lasten derer, die sich in Sachsen an die Regeln hielten und die vernünftige und gute Arbeit anbieten wollten, so Brangs.

Mehr staatliche Kontrollen gefordert

Beim DGB sieht man das ähnlich. Landesvorsitzender Markus Schlimbach fordert zudem mehr staatliche Kontrollen. Der Zoll sei zuständig, habe aber zu wenig Personal. "Wir würden uns aber auch viel mehr von den Kammern und Arbeitgeberverbänden wünschen, dass eben auch die schwarzen Schafe in ihren Reihen geächtet werden."