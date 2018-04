Mitteldeutschland Biodiesel-Hersteller beklagen ruinösen Preiskampf

Momentan beginnt der Raps wieder zu blühen. Allerorten sieht man das kräftige Gelb auf den Feldern. Aus dem Rapsöl wird vor allem Bio-Diesel gewonnen, der auch herkömmlichem Kraftstoff beigemischt wird. Ob die heimische Produktion in diesem Jahr aber tatsächlich an den Tankstellen landet, ist offen. Denn Argentinien und Indonesien überschwemmen den Weltmarkt mit Billig-Diesel. Das macht Bauern und Bio-Diesel-Herstellern in Mitteldeutschland massive Probleme.

von Ralf Geißler, MDR AKTUELL