Bioethanol wird in Zeitz besonders aus drei Rohstoffen gewonnen. Zum einen werden Säfte aus der Zuckerfabrik, zum anderen Reststärke aus der Stärkefabrik verarbeitet. Außerdem wird Getreide vermahlen. Alle drei Rohstoffe werden mit Hilfe von Hefe in sogenannten Gärtanks fermentiert. Dabei entsteht Ethanol mit etwa 14 Volumenprozent, ähnlich wie bei der Weinherstellung. Durch die Vollkornvermahlung bleiben sämtliche Bestandteile des Getreides und auch der Zuckerlösungen bis zum Ende der Fermentation in der Lösung enthalten.



Aus dieser soll anschließend Alkohol gewonnen werden. Die Lösung muss dazu aufkonzentriert werden, bis sie eine Konzentration von 99,7 Prozent nachweist, die dann reinem Bioethanol entspricht. Für diesen Prozess werden lange, große Zylinder, sogenannte Destillationskolonnen, benutzt. In diesen wird der 14-prozentige Alkohol gegeben. Anschließend wird mit Hilfe von Wärme das Ethanol von den Reststoffen, die sich in der Lösung befinden, abgetrennt.



Am Ende tritt das Ethanol als Dampf aus den Rohren am Kopf der Zylinder aus. Es wird daraufhin in großen Kondensatoren wieder verflüssigt, abgekühlt und ins Tanklager gepumpt.



Am Fuß der Zylinder entsteht ein Reststoff, der nicht verarbeitet worden ist. Er wird eingesammelt und anschließend in Trocknungsanlagen bis auf eine Trockensubstanz von 90 Prozent eingedickt. Hieraus wird dann beispielsweise Tierfuttermittel gewonnen.