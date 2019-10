Carola Zinner hat einen kleinen Bioladen in der Gemeinde Kottmar in der Oberlausitz. Auch sie hat den Hirsebrei vom AfD-Politiker aus Brandenburg inzwischen aus dem Sortiment genommen. "Ich führe einen Laden, wo ich hinter dem Produkt stehe", erklärt Zinner. Für sie lasse sich Bio-Produktion nicht mit der Einstellung verbinden, dass es den Klimawandel nicht gebe. Deshalb habe sie das Produkt aus dem Laden genommen.

Während in Leipzig bei der Bio-Supermarktkette diese Entscheidung überwiegend Kundenlob eingebracht hat, kann Carola Zinner nicht unbedingt auf Beifall hoffen. Denn anders als in Leipzig hat sie es nicht nur mit linksalternativer Klientel zu tun. Hier im Wahlkreis Görlitz überholt die AfD regelmäßig die CDU. Deshalb hängt Carola Zinner die Sache mit dem Boykott der AfD-Hirse auch nicht an die große Glocke.