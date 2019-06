Braunkohle wird fast ausschließlich zur Energiegewinnung in Kraftwerken genutzt. Die in Chemie und Pharmazie verwendete Aktivkohle wird in der Regel aus Steinkohle (die aus China kommt), aus Kokosnussschalen oder hochwertiger Holzkohle gewonnen. Für eine chemische Verwendung von Kohle gebe es im mitteldeutschen Revier nur ein Beispiel, so Simon: Die Romonta GmbH. Dort wird aus Kohle Rohmontanwachs gewonnen.