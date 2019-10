Das Kraftwerk Lippendorf bei Leipzig arbeitet seit Monaten auf Sparflamme. Erst kürzlich war ein Block des Kraftwerks wochenlang komplett abgeschaltet . Ähnlich sieht es im Kraftwerk Schkopau aus: Dessen Auslastung in diesem Jahr liegt bislang bei 38 Prozent, zeigen Zahlen der Europäischen Strombörse. Auch in Boxberg, Schwarze Pumpe und Jänschwalde wird zurzeit deutlich weniger Braunkohle verbrannt als üblich. Ursache dafür sind die teuren CO2-Zertifikate:

Der CO2-Preis ist in den letzten zwölf Monaten um 300 Prozent gestiegen. Er hat sich vervierfacht. Das führt dazu, dass immer weniger CO2-Zertifikate in Anspruch genommen werden können.

Nicht nur den Braunkohlekonzern Mibrag verunsichern die hohen Preise. Auch "Eins" in Chemnitz ist davon betroffen. Der Energieversorger will sein Braunkohlekraftwerk im Norden der Stadt nun auf Gas umrüsten. Das ist emissionsärmer und damit rentabler, sagt deren Chef Roland Warner. Und mit Gas lasse sich verlässlicher planen: "Wenn wir so eine Investition tätigen, brauchen wir über 15 Jahre Planungssicherheit. Wir sind zu dem Schluss gekommen: Wir wollen neue Investitionen nicht mehr in der Braunkohle tätigen."