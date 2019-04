Auch an historisch anmutenden Orten - wie hier in Pirnas Innenstadt - wollen Einwohner und Firmen schnelles Internet.

Auch an historisch anmutenden Orten - wie hier in Pirnas Innenstadt - wollen Einwohner und Firmen schnelles Internet. Bildrechte: imago/Westend61

Langsames Surfen Breitbandausbau in Sachsen geht voran

Noch mal kurz was im Internet nachgucken: klingt einfacher als mancherorts möglich. Denn es gibt sie auch in Sachsen noch: Orte, an denen Internetnutzer warten, dass die Seite lädt. Freistaat und Bund hatten für einen zügigen Breitbandausbau Millionen von Euro in Aussicht gestellt. Doch die Kommunen geben das Geld nur zögerlich aus. Läuft also etwas schief oder warum dauert es so lange?

von Astrid Wulf, Landeskorrespondentin Sachsen MDR AKTUELL