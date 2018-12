Nahverkehr Firma aus Chemnitz entwickelt umweltfreundliche Busse

Chemnitz rüstet sich zum Brennstoffzellen-Geburtsort. Der Verbund aus Universität, Forschungseinrichtungen und Firmen scheint dafür gute Bedingungen zu bieten. Denn eingebettet in dieses Umfeld entstand die Firma Fuel Cell Powertrain, übersetzt: Brennstoffzellen-Antriebsstrang. Gemeinsam mit der Chemnitzer Firma Hörmann Vehicle Engineering plant und entwickelt Fuel Cell Powertrain Brennstoffzellenantriebe für Busse und Logistikfahrzeuge.

"Wir betreiben eine Vorentwicklung, Brennstoffzelleneinsatz in Bussen, in Stadtbussen und haben dafür ein Konzept entwickelt, das darauf beruht, dass wir die benötigte Pufferbatterie als Energiespeicher reduzieren wollen", sagt Systementwickler Volker Fiedler.

Reduzieren bedeutet: Die Batterie wird ganz eingespart. Das wäre tatsächlich eine absolute Neuheit und könnte das Rohstoffproblem lösen, vor dem Batteriehersteller bald stehen könnten. Denn bisher brauchen auch wasserstoffbetriebene Fahrzeuge noch eine Batterie, also einen Akku unter der Motorhaube, um Energieschwankungen ausgleichen zu können.

Der Energiebedarf oder der Leistungsbedarf eines Fahrzeuges könne sich je nach Beschaffenheit der Straße schnell ändern, sagt Volker Fiedler. "Diese sporadischen Lastanforderungen werden bei Brennstoffzellenfahrzeugen in der Regel durch Zwischenspeicher abgepuffert." Durch Batterien also. Je schneller eine Brennstoffzelle reagiert, umso kleiner könne dieser Zwischenspeicher sein, erläutert Volker Fiedler.

Die Reaktionszeiten befinden sich in Sekundenbereich und man kann Sekundenbedarfe mit sogenannten Supercap Kondensatoren sehr gut abdecken. Das ist unser Ansatz für die technische Lösung.

Superkondensatoren sollen also die Batterie ersetzten. Tatsächlich haben sie viele Vorteile. Sie können sehr viel schneller ge- und entladen werden und halten das Zehnfache an Lade- und Entladevorgängen aus. Das heißt, sie leben zehnmal so lang.