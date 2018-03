Wer heute bucht, kann problemlos ein Zimmer haben. Das liegt an zahlreichen neuen Hotels, sagt Axel Ehrhardt, Sprecher der Leipziger Hotel-Allianz. Es liegt aber auch daran, dass die Buchmesse für seine Branche nicht die wichtigste Veranstaltung ist. Alle Mediziner-Kongresse oder auch die Zuliefermesse seien wesentlich bedeutender. Diese hätten teilweise bis zu 5.000 Teilnehmer, das mache sich sehr bemerkbar in den Hotels. "Aber witzigerweise sind auch die Weihnachtsmarktwochenenden für uns ein sehr gutes Geschäft, weil Leipzig da insbesondere an den Wochenenden sehr, sehr gut ausgelastet ist.", so Ehrhardt.



Viele Buchmessegäste wohnen nicht weit weg oder schlafen bei Freunden, bedauert er. Wird die Buchmesse als Wirtschaftsfaktor also überschätzt? Leipzigs Tourismus-Chef Volker Bremer verneint: "Natürlich neigen die Hoteliers immer dazu zu sagen: Ausgebucht kennen wir eigentlich gar nicht." Isoliert betrachtet, sei die Buchmesse sicher unter den Top-drei-Veranstaltungen. Es gehe nicht nur um die puren Übernachtungszahlen, sondern es sei auch eine Messe, die weit über Leipzig und die Region hin ausstrahle.