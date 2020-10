Alle Schulbücher pünktlich erschienen

Der "Ernst Klett Verlag", bekannt für Schulbücher und Lernmaterial, nimmt schon ein paar Jahre nicht mehr an der Frankfurter Buchmesse teil. Er verschob zu Beginn der Corona-Krise Investitionen, die nicht dringend notwendig wurden, um Kosten zu sparen.

Der Ernst Klett Verlag konnte zum Schulstart mit allen Titeln erscheinen. Bildrechte: dpa Eine Sprecherin sagte, man habe in den vergangenen Monaten vorsichtig agiert und stecke jetzt in der Planung für die nächsten Jahre. Man bewerte die aktuellen Informationen, versuche sich ein Bild zur politischen und finanziellen Lage der Kommunen zu machen, um daraus einen Handlungsrahmen abzuleiten. Diese Lagebewertung falle in diesem Jahr deutlich schwerer als in Vorjahren.



Die Sprecherin freut sich aber, dass der Verlag zum neuen Schuljahr mit allen geplanten Titeln erschienen ist. Zudem habe der Verlag vor ein paar Tagen mit seinen neuen digitalen Lernkursen "eCourse" starten können. Sie würden einen wichtigen Teil dessen abdecken, was in Zeiten von Präsenz- und Distanzunterricht relevant sei und leisteten einen Beitrag zur Beförderung einer digitalgeprägten Lernkultur.

Kinderbuchverlag mit Umsatzplus

Eltern haben ihren Kindern während des Lockdowns offenbar mehr vorgelesen. Bildrechte: IMAGO Der "Klett Kinderbuchverlag" ist eigenen Angaben zufolge bislang sehr gut durch die Krise gekommen. Verlegerin Monika Osberghaus sagt, sie habe das Gefühl, dass die Leute ihren Kindern in der Lockdown-Zeit etwas Gutes tun und auch dafür sorgen wollten, dass sie nicht die ganze Zeit vor Bildschirmen sitzen. Nach einem heftigen Umsatzeinbruch im Mai, mit 40 Prozent weniger Umsatz als im Vorjahresmonat, habe sich das Geschäft schnell erholt. Bislang verzeichne der Klett Kinderbuch im Vergleich zum Vorjahr ein Umsatzplus von 15 Prozent.

Osberghaus nennt als Grund für den Einbruch im Mai, dass der Buchhandel in diesem Monat kaum bestellt habe, sondern vorrätige Bücher verkauft habe, die in der Zeit geschlossener Läden liegen geblieben waren. Ab Juni habe sich das Geschäft wieder normalisiert. Der Verlag habe deshalb keine Fördermittel beantragt, andere könnten die Gelder besser gebrauchen, sagt Osberghaus.

Unsicherheit über digitales Messe-Angebot

An der Frankfurter Buchmesse wird sich der Verlag nur mit einem virtuellen Regal beteiligen. Das, was man an der Buchmesse so schätze und liebe, die Kontakte mit Kollegen und Publikum, das gehe gerade nicht, meint Osberghaus. Eingeschweißte Bücher gingen nicht. Kinderbücher müssten aufgeschlagen werden, begründet die Verlegerin. Sie sei sich nicht sicher, ob die Frankfurter Buchmesse mit ihren digitalen Angeboten viele Menschen erreichen könne. Nach all den Videokonferenzen sei sie all dieser digitalen Dinge müde.

Ihrer Einschätzung nach haben die Buchbranche und Händler die Krise gut gemeistert. Hart getroffen habe es die Autoren, deren Bücher sich nur mäßig verkaufen und die sich über Lesungen finanzieren. Deren Einnahmen sind durch die Corona-Beschränkungen komplett weggebrochen.

Kritik an Beantragungsverfahren für Fördermittel

Auch der "leiv Leipziger Kinderbuchverlag" sieht sich gut aufgestellt. Verleger Steffen Lehmann sagte, man komme einigermaßen durch. Zwar liege die Arbeit mit internationalen Lizenzen am Boden. Aber man habe keine Kurzarbeit in Anspruch nehmen müssen, nicht beim Personal gekürzt und auch das Programm nicht reduziert. Allerdings halte sich der Verlag bei Experimenten stärker zurück. Abgesehen von der ersten Soforthilfe habe man keine Fördermittel beantragt, da die Beantragungsverfahren nicht im Verhältnis Aufwand/Nutzen stünden.

Der Leipziger Kinderbuchverlag nimmt an der virtuellen Frankfurter Buchmesse teil. Aber auch Verleger Lehmann sagt, ihm gefalle das nicht. Das Buchgeschäft sei persönlich und direkt, auch die Arbeit mit Lesern, Autoren, Illustratoren und Buchhändlern. Er hoffe also auf eine analoge Buchmesse in Leipzig 2021.

Stationärer Buchhandel erholt sich von Umsatzeinbruch

Bildrechte: dpa Als Mitte März der Lockdown begann, wurde auch der stationäre Buchhandel lahmgelegt. Erst Ende April durften die Buchläden wieder öffnen. Die Umsätze des stationären Buchhandels gingen deshalb im ersten Halbjahr bis zum Ende der Sommerferien deutschlandweit um 9,7 Prozent zurück. Für Sachsen ermittelte media control einen Rückgang um 4,5 Prozent, für Sachsen-Anhalt um 6,6 Prozent und für Thüringen um 8,3 Prozent.

Inzwischen erholt sich der Buchhandel wieder. Die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friderichs sagte, seit Wiedereröffnung der Läden sei die Nachfrage nach Büchern groß, die Umsätze lägen seit Juni jeweils über denen der Vorjahresmonate. Der Buchhandel könne somit den Umsatzrückstand Monat für Monat verkleinern.