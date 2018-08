Bei Michael Halberstadt kann man probieren, wie es ist, eine Straßenbahn zu steuern. Für nächsten Samstag lädt der Arbeitsdirektor der Leipziger Verkehrsbetriebe Interessenten zum Probefahren auf seinen Betriebshof ein. Vielleicht gefällt es einigen ja so gut, dass sie gleich anheuern, so das Kalkül. Denn die Leipziger Verkehrsbetriebe suchen händeringend Fahrer: "Wir haben aktuell 32 offene Stellen. Das ist aber nicht das alleinige Thema. Sondern wir haben aufgrund unserer Alterssituation in den nächsten Jahren stärkere Altersabgänge. Darüber hinaus sind wir eine stark wachsende Stadt. Wir wachsen weiter und all das sorgt dafür, dass wir mehr Fahrpersonal benötigen." Die Linie 10 musste Leipzig im Ferientakt lassen - aus Personalnot. Auch aus Chemnitz und Dresden heißt es, die Dienstpläne seien auf Kante genäht.