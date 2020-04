Coronavirus Busunternehmen in der Krise

Steffen Weigt hat noch Glück gehabt. Er betreibt mit seiner Familie den Busbetrieb Weigt in der Gemeinde Nünchritz bei Riesa in Sachsen. So langsam kommt das Geschäft wieder ins Rollen: "Wir fahren jetzt wieder den Schülerverkehr und dementsprechend fahren wir jetzt auch wieder ein bisschen Geld rein", sagt er:

Kredit statt Kaffeefahrt? Verband fordert Direktzahlungen. Bildrechte: imago images / Geisser

"Irgendwann müssen diese Gelder aufgebracht werden und das mit einer Verzinsung mit drei Prozent, was für schwierige Bedingungen sorgt. Wenn wie bisher wochenlang gar keine Einnahmen da sein. Dann ist einfach die Rückzahlung von Krediten nicht vorstellbar. Es verlagert das Problem in die Zukunft." Wahl fordert deshalb mehr Direktzahlungen - statt Kredite.



Der Bundesverband befürchtet, dass die Coronakrise langfristig Folgen für die Mobilität in Deutschland haben wird. "Viele angesprochene Unternehmen bieten Linienverkehr an, bieten Schülerverkehr an." Sei ein Unternehmen aber auch im Touristikbereich tätig gerate dort unter Druck, "besteht natürlich auch die Gefahr, dass die ÖPNV-Grundversorgung gefährdet ist".