Telefon-Hotlines Mitteldeutsche Callcenter-Landschaft im Wandel

Wie viel Lebenszeit verbringt der Mensch wohl in Warteschleifen von Telefon-Hotlines? Wenn man in einem Callcenter anruft, hat man oft das Gefühl, es dauere Stunden, bis man einen Ansprechpartner am Telefon hat. Trotzdem scheint es in einigen Callcentern zu viele Mitarbeiter zu geben. Die Bertelsmann-Tochter Arvato ist einer der größten Betreiber und macht nun sechs Standorte in Mitteldeutschland dicht. Hat nur das Unternehmen ein Problem oder geht es der gesamten Callcenter-Branche schlecht?

von Ralf Geißler, MDR AKTUELL