In Summe arbeiten im Chemiepark heute 12.000 Menschen. Und es könnten noch mehr werden, denn der Park hat 120 Hektar Bauland frei. Diverse Firmen hätten großes Interesse an Neubauten oder Erweiterungen angemeldet, sagt Co-Parkmanager Patrice Heine. "Bayer will 90 Millionen Euro investieren. Darüber hinaus gibt es einige Projekte bei kleinen und mittleren Unternehmen der Spezialchemie, auch Joint Ventures mit internationalen Partnern." Auch asiatische Investoren hätten Interesse, in Bitterfeld zu bauen, sagt Heine.