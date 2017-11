Der chinesische Turboaufschwung hat Thüringen 2004 spürbar erreicht. Seither ist die Volksrepublik an die Spitze marschiert und jetzt ist China wichtigster Thüringer Handelspartner. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee dazu: "Die Volksrepublik China war 2016 mit einem Handelsvolumen von knapp zwei Milliarden Euro Thüringens wichtigster Handelspartner noch vor Großbritannien. Wir haben Zuwächse im Export!"

Möbel, Messtechnik, Smartphones

Wirtschaftsminister Tiefensee will die Handelsbeziehungen mit China intensivieren. Im März reist er mit Firmenvertretern dafür nach Fernost. Bildrechte: dpa Thüringer Firmen verkaufen aktuell vier Mal so viel nach China, wie noch vor 10 Jahren. Eingekauft wurde dagegen schon immer sehr viel - aber dennoch hat sich auch bei den eingekauften Produkten etwas verändert, sagt Cecilia Michel, Außenhandelsexpertin bei der Thüringer IHK. Also importiert würden vor allen Dingen Möbel, dann nachrichtentechnische Geräte und Elektrotechnische Erzeugnisse, so Michel. Früher seien das vor allem Spielwaren gewesen, die seien immer noch dabei, spielten aber nicht mehr so die ganz große Rolle.

China liefert jährlich Hightech für über 350 Millionen Euro nach Thüringen – in einer breiten Palette vom Fernseher bis zum Smartphone. Einzig die importierten Möbel im Wert von 107 Millionen erinnern noch an das alte China-Image von der "Werkbank der Welt". Auch im Einkauf setzt China laut IHK auf Hightech: "Vor allen Dingen mess-, steuerungs- und reglungstechnische Erzeugnisse, wie es so schön heißt. Fahrgestelle, Karosserien, Motorenteile und Werkzeugmaschinen. Also bei uns sind 424 Thüringer Unternehmen registriert, die Geschäftsbeziehungen nach China pflegen."

Thüringer Firmen mit Anteilen in China

Jenoptik hält Beteiligungen in China. Bildrechte: dpa Um selbst in China produzieren zu dürfen, verlangen die Machthaber, dass ein Werk chinesische Anteilseigner hat. Trotz dieser Hürde hat sich inzwischen ein unternehmerisches Netz zwischen China und Thüringen gebildet. Dazu Wirtschaftsminister Tiefensee: "Wir haben eine Reihe Thüringer Unternehmen, die Beteiligungen in China aufweisen, das sind knapp 20 Beteiligungen. Analytik Jena, Feuer powertrain, Jenoptik, um nur mal einige Beispiele zu nennen. Und umgekehrt gibt es 20 Beteiligungen chinesischer Investoren an Thüringer Unternehmen."

Kein Ausverkauf Thüringer Spitzentechnologie

Weil diese Unternehmen aus vielen verschiedenen Branchen stammen, fürchten weder Wirtschaftsministerium noch IHK, dass es einen Ausverkauf Thüringer Spitzentechnologie an chinesische Investoren gibt. Thüringen will seine Beziehungen zu China sogar ausbauen, sagt der Wirschaftsminister. Die seien interessiert am europäischen Standort. Großbritannien falle weg und deshalb werde Deutschland interessanter, rücke in den Fokus, so Tiefensee. Und deshalb werbe man auch für den Standort Thüringen bei chinesischen Unternehmen.

Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee reist deshalb kommenden März mit Firmenvertretern nach China.