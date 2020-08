In Zeiten wie diesen neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen – das will gut überlegt sein. Noch immer sind viele Beschäftigte in Kurzarbeit. Und das sei keine gute Ausgangslage für Neueinstellungen sei, erklärt Ute Zacharias vom Allgemeinen Arbeitgeberverband Thüringen. Zacharias zufolge sind viele Unternehmen derzeit verhalten bei Neueinstellungen, da es vorrangig darum gehe, die bereits im Unternehmen beschäftigten Mitarbeiter zu halten.

Das Zögern der Arbeitgeber hat damit Auswirkungen für Berufseinsteigerinnen- und einsteiger, also für alle, die mit der Ausbildung oder dem Studium fertig geworden sind. Zudem hatten Unternehmen während des Corona-Lockdowns Arbeitsverträge in Probezeit gekündigt. Das spiegelt sich auch in den neuesten Zahlen der Landesarbeitsagentur Sachsen wieder. Im Juli waren vor allem Menschen unter 25 von Arbeitslosigkeit betroffen – insgesamt 12.700 und damit 2.400 mehr als noch im Vorjahr. Auch für Schulabgängerinnen und -abgänger, die in diesem Frühjahr einen Ausbildungsplatz gesucht haben, war die Situation nicht einfach, betont Zacharias.