Coronavirus Bahn schränkt Regionalverkehr in Mitteldeutschland ein

Die Corona-Krise greift in immer mehr Bereiche des alltäglichen Lebens ein: Schüler gehen nicht zur Schule, Eltern müssen zu Hause bleiben, um ihre Kinder zu betreuen. Das hat zur Folge, dass weniger Menschen in Bussen und Bahnen unterwegs sind. Deshalb will auch die Deutsche Bahn den Regionalverkehr an den Bedarf anpassen und einschränken. Was bedeutet das für Mitteldeutschland?

von Jessica Brautzsch, MDR AKTUELL