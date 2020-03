Auch die Bundesregierung will Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmen aus dem Kulturbereich unterstützen. Das kündigte Kulturstaatsministerin Monika Grütters am Freitag an. Dafür stelle die Regierung bis zu 40, eventuell sogar bis zu 50 Milliarden Euro bereit. Sie betonte, die Hilfe solle so schnell und so unbürokratisch wie möglich kommen. Einzelheiten sollen bis Montag geklärt werden.