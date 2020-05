Seit 1997 suchen Neubert und Kollegen verstärkt auch nach Impfstoffen für Menschen. IDT hat einen Ebola-Impfstoff mitentwickelt, war beteiligt an Projekten gegen HIV. Bei Corona arbeiten die Dessauer mit Instituten in Marburg, München und Hamburg zusammen.

Normalerweise dauert so eine Entwicklung Jahre, erklärt Neubert. Und manchmal habe man auch nach Jahrzehnten noch keinen Durchbruch, wie zum Beispiel bei HIV. Und doch ist er optimistisch, dass irgendeine Impfung gegen Corona kommen wird: "Das Tolle ist ja, dass wir so viele verschiedene Konzepte haben. Und aus den Konzepten werden einige funktionieren und einige werden vielleicht nicht so gut funktionieren. Die Vielfalt der Konzepte ist der andere Teil des Optimismus in mir, dass sich einige dieser Konzepte auf jeden Fall durchsetzen werden."