Mitteldeutschland Trotz Corona-Krise bislang nicht mehr Firmenpleiten

Hauptinhalt

Inzwischen dürfen in den meisten Bundesländern alle Geschäfte öffnen, in den nächsten Tagen auch wieder Restaurants und Hotels. In den Fabriken wird vielerorts wieder gearbeitet. Hat die Wirtschaft den wochenlangen Shutdown jetzt überstanden?