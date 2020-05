Die Ladentür steht wieder offen. Und doch ist alles ein bisschen anders im Kosmetiksalon Bennissimo in Leipzig . Gleich an die Eingangstür hat Inhaberin Beate Hertes eine Mahnung geschrieben, die eigentlich gar nicht zu einem Kosmetiksalon passt: "Abstand ist die neue Nähe".

Seit Montag darf sie ihren Salon wieder öffnen und zumindest Fußpflege anbieten. Hinter ihren Angestellten liegen sieben Wochen Kurzarbeit. Sie selbst hat in dieser Zeit Hilfsanträge geschrieben, sich weitergebildet, gehofft und gebangt. "Ob wir den Ausfall der sieben Wochen ausgleichen können, wird sehr stark davon abhängen, was wir in Zukunft auch an Gesichtsbehandlung machen dürfen. Nur mit Fußpflege-Behandlung kann ich leider meine Kollegen nicht über Wasser halten, weil wir leider nur drei Fußpflege-Kabinen haben."