Doch Flughäfen hätten immer auch einen regionalpolitischen Entwicklungsfaktor, betont Kiani-Kreß. Dem Redakteur zufolge ist die Frage, ob man eine so große Region wie Thüringen, Sachsen und Teile von Sachsen-Anhalt, also alles, was nicht Berlin und noch nicht Frankfurt ist, ohne Flughafen lassen will. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass nicht nur Touristen und Geschäftsreisende in die Region flögen. Sondern vielleicht auch Investoren, betont Kiani-Kreß: "Hätte Elon Musk sein Werk ein Stück weiter südlich gebaut, wenn da vielleicht eine gute Anbindung gewesen wäre? Das ist immer so eine Gegenrechnung."