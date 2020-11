Von den rund dreieinhalbtausend Beschäftigten seien derzeit acht Kollegen infiziert, 30 weitere in Quarantäne, sagt Glücksmann: "Das ist noch ein kleiner Anteil. Wir können die Arbeitsausfälle bisher sehr gut auffangen, zumal wir keine internen Infektionsketten haben. So habe nie ein Mitarbeiter bei enviaM einen anderen oder mehrere im Betrieb angesteckt, ergänzt Unternehmenssprecherin Glücksmann.

Das habe wesentlich mit den umfangreichen Hygiene- und Schutzmaßnahmen zu tun, sagt Glücksmann. Erst in dieser Woche habe das Unternehmen außerdem 1.800 seiner Beschäftigten nach Hause ins Homeoffice geschickt. Die Leitstelle, also der Ort, an dem das Strom- und Gasnetz gesteuert werden, sei besonders geschützt, erklärt Glücksmann. Die Kollegen seien auf mehrere Standorte verteilt worden und arbeiteten in verschiedenen Schichten. Und wenn es doch zu einem größeren Infektionsgeschehen im Betrieb kommt?