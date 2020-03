Beate Hertes betreibt in Leipzig den Kosmetiksalon Bennissimo. Bildrechte: Ralf Geißler

Hertes telefoniert mit Stammkunden, liefert Pflegeprodukte aus und sitzt am Computer. Sie hat ihren Vermieter um Nachlass gebeten, musste Steuern stunden lassen, die Zahlung der Krankenkassenbeiträge aussetzen und für sich selbst Grundsicherung beantragen. "Ich lache immer, wenn ich per WhatsApp oder über soziale Medien Nachrichten kriege in der Art: Geht spazieren, genießt die Zeit. Ich habe im Moment einen längeren Arbeitstag als sonst. Und für mich auch völlig ungewohnt, weil ich am Tag acht bis zehn Stunden im Büro sitze, Anträge stelle, Formulare ausfülle."