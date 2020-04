Die Schließzeit überbrückt die 58-Jährige nun mit Weiterbildung. Strategieberater Michael Heitkötter kommt regelmäßig zu ihr in den Salon: "Ich mag die Begleitung. Und deswegen machen wir das so, dass wir jetzt über einen Zeitraum von zwei bis drei Monaten zusammenarbeiten, ich immer wieder komme", erzählt Heitkötter.

Michael Heitkötter ist Unternehmensberater. Bildrechte: MDR/Ralf Geißler

Er hat einen kurzen Ratgeber darüber geschrieben, wie man als Unternehmer die Corona-Krise meistert. Beate Hertes will von ihm wissen, wie sie den Tag der Wiedereröffnung managen soll. Denn dann werden alle Kunden auf einmal einen Termin haben wollen. Heitkötter gibt ihr Tipps, wie sie vorgehen könnte: "Was sind eure Top-Kunden? Die, die regelmäßig kommen, da müssen wir schauen, dass wir die vielleicht zuerst nehmen, wir aber immer noch genug Platz haben für spontane Sachen. Also all diese Gedankengänge müssen wir mal auf den Tisch bringen."