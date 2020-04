Wirtschaft Wie das Coronavirus die mitteldeutsche Industrie trifft

Hauptinhalt

Fast nichts läuft in der Wirtschaft mehr normal, seit sich das Coronavirus auch in Deutschland verbreitet hat. Geschäfte sind geschlossen, bei Volkswagen in Sachsen stehen die Bänder still und Millionen Beschäftigte sind in Kurzarbeit. Und doch wird in der Mehrheit der Betriebe weiterhin gearbeitet. Vor allem die Industrie versucht, die Produktion irgendwie aufrechtzuerhalten - unter teils schwierigen Bedingungen.

von Ralf Geißler, MDR AKTUELL