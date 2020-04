Die sächsische Wirtschaft hat Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) ein eigenes Konzept zur Unterstützung von Unternehmen in der Corona-Krise übermittelt. Sachsens Arbeitgeberpräsident Jörg Brückner schrieb in einem Brief an Kretschmer, man wolle Vorschläge für ein die bisherigen staatlichen Maßnahmen von Bund und Land ergänzendes Unterstützungsprogramm: "Sachsen hilft weiter!" unterbreiten. Hintergrund ist die anhaltende Kritik an der sächsischen Förderungspraxis. Insbesondere an Stützungsmaßnahmen für Unternehmen bis 250 Mitarbeitern.