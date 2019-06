Bäckereien in Mitteldeutschland bilden immer weniger Lehrlinge aus. Das geht aus Daten des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks hervor, die das MDR-Magazin "Umschau" ausgewertet hat. Danach ist die Zahl der Auszubildenden in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen seit 2007 um 72 Prozent zurückgegangen. Im Bundesdurchschnitt beträgt der Rückgang im selben Zeitraum rund 57 Prozent. Besonders gravierend ist die Entwicklung mit 77 Prozent in Thüringen: Gab es im Jahr 2007 hier noch 888 Azubis in Bäckereien, waren es 2018 nur noch 204.