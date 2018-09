Frankreich, Italien, Polen. In diversen Ländern baut die VSB-Gruppe aus Dresden Windparks. Die Sachsen kümmern sich um fast alles - von der Planung bis zum Netzanschluss. Doch in keinem ihrer Märkte sei es so kompliziert geworden, mit Windkraft Geld zu verdienen, wie in Deutschland, sagt Teamleiter Philipp Wille: "Wir sehen, dass die Realisierung neuer Windparks immer aufwendiger wird. Es gibt einen Genehmigungsstau. Das liegt an steigenden Anforderungen, aber auch an einen immer komplexer werdenden ordnungspolitischen Rahmen." Damit meine er konkret die auf Bundesebene eingeführten Ausschreibungen.