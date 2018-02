Auch in der Bergstraße in Dresden sind 2017 die Stickstoffdioxid-Grenzwerte der EU eingehalten worden.

Auch in der Bergstraße in Dresden sind 2017 die Stickstoffdioxid-Grenzwerte der EU eingehalten worden.

Auch in der Bergstraße in Dresden sind 2017 die Stickstoffdioxid-Grenzwerte der EU eingehalten worden. Bildrechte: Astrid Wulf

Umweltministerium Sächsischen Städten drohen keine Diesel-Fahrverbote

Hauptinhalt

Fahrer von Dieselautos blicken an diesem Donnerstag vor allem mit Sorge nach Leipzig. Hier berät das Bundesverwaltungsgericht, ob Fahrverbote im Kampf für eine bessere Luft in der Stadt rechtlich zulässig sind. Ein Grundsatzurteil könnte Dieselautos aus vielen Innenstädten verbannen. Was bedeutet das für die Großstädte in Sachsen?

von Astrid Wulf, MDR AKTUELL