In Metropolregionen fahren bereits vermehrt E-Busse. Auf dem Land ist die Einführung schwierig. Bildrechte: dpa

Nahverkehr im Burgenlandkreis Alternativen zu Dieselbussen schwer umsetzbar

Der Diesel ist in Verruf geraten, besonders belastete Städte und Gemeinden diskutieren schon länger über Fahrverbote. Doch was tun städtische Unternehmen selbst, um die Abgasbelastung zu reduzieren? Etwa bei ihren Busflotten, fragt sich Ralf Beyersdörfer aus dem Burgenlandkreis. Unser Hörer ist vor kurzem in Naumburg hinter einem wie er sagt "stinkenden Dieselbus" hergefahren und fragt sich nun, wann diese endlich abgeschafft und durch umweltfreundlichere Modelle ersetzt werden.

von Ronny Arnold, MDR AKTUELL