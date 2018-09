Was heißt "Smart Infrastructure Hub"? In einem "Hub", zu deutsch auch Knotenpunkt, laufen verschiedene Dinge zusammen. Im Unternehmensbereich heißt das: Menschen aus verschiedenen Branchen arbeiten gemeinsam an der Lösung eines Problems. Aufgabe des Leipziger "Smart Infrastructure Hub" ist es unter anderem, sich mit der Energieversorgung der Zukunft zu beschäftigen.

"SpinLab"-Geschäftsführer Dr. Eric Weber ist auch der Ansprechpartner des Leipziger Hubs. Er sieht bei der Digitalisierung in Deutschland noch viel Zukunftspotential. Auch für Mitteldeutschland sieht er große Chancen: "Mitteldeutschland hat in den Metropolen Dresden, Leipzig, Chemnitz, Halle, Magdeburg, Jena und Erfurt ein sehr großes Potential an Fachkräften, innovativen Menschen und Mittelständlern. Wir haben aber in der Region noch einige Baustellen." So sei der Breitbandausbau ein großes Problem, und es werde zu wenig Wagniskapital für innovative Unternehmen bereitgestellt.