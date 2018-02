Iris Brunar blickt auf die Elbwiesen bei Dresden. Ruhig liegt der Fluss in seinem Bett. Die Elbe-Koordinatorin vom Umweltverband BUND wirkt wehmütig. Denn mit der Ruhe könnte es auf der Elbe bald vorbei sein. Im tschechischen Decin laufen die Planungen für eine Staustufe. In drei bis vier Jahren könnte sie stehen. Für die Umwelt wäre das eine Katastrophe, meint Brunar.

"Zum einen würde sich die Wasserqualität verschlechtern. Aber auch Wanderfische wie Lachs und Aal wären bedroht", sagt sie. Ihr Hauptkritikpunkt ist aber ein anderer. "Vor allem ist das der erste Schritt zum Ausbau auch der deutschen Elbe – denn in Tschechien wäre die Elbe mit der Staustufe ganzjährig schiffbar, in Deutschland aber nicht."

BUND: Ausbau der Elbe in Deutschland nicht wirtschaftlich

Damit die Schiffe also bis Hamburg durchfahren können, müsste auch die deutsche Seite ausbauen, prognostiziert Brunar. "Wenn das passieren soll, müssten zwischen tschechischer Grenze und Hamburg 20 bis 30 Staustufen gebaut werden." Das aber halte sogar die Bundesregierung für nicht wirtschaftlich.

Die Gütertransporte auf der Elbe lagen 2017 auf einem historischen Tief von 260.000 Tonnen pro Jahr, erklärt Brunar weiter. Zu DDR-Zeiten seien es noch rund zehn Millionen Tonnen gewesen.

Elbe-Allianz: Keine neue Staustufe geplant

Stefan Kunze, Vorstandsvorsitzender des Wirtschaftsvereins Elbe-Allianz, widerspricht Brunar. Es gebe ein Gesamtkonzept für die Elbe. Daran hätten auch die Umweltverbände mitgeschrieben. Und das sehe vor, dass die Elbe auf deutscher Seite nicht unbedingt ausgebaut werden müsse. "Es spricht niemand außer dem BUND von Staustufen in Deutschland", sagt er. "In Deutschland ist nicht eine neue Staustufe auf der Elbe geplant. Es gibt eine in Geesthacht und das wird die einzige bleiben."

Was aber nach dem Elbe-Konzept geplant sei, seien zum Beispiel Buhnen. Das sind Stämme, die in den Fluss gerammt werden. Damit könne dieser sich selbst regulieren. Das habe aber nichts mit der Staustufe in Decin zu tun, erklärt Kunze.

Wirtschaftsvertreter halten Elbe für wichtigen Transportweg

Gleichwohl sieht der Wirtschaftsvertreter die Elbe als wichtigen, weil alternativen Transportweg. So habe beispielsweise der Zugverkehr erhebliche Nachteile. "Stellen Sie sich zum Beispiel an die Bastei", sagt Kunze. "Da hören Sie den Containerzug zwei Minuten vorher, dann fährt er vorbei – und Sie hören ihn noch zwei weitere Minuten lang. Das Binnenschiff, das fährt vor sich hin."

Umweltministerium Sachsens sieht Pläne kritisch

Auch Thomas Schmidt, Sachsens Minister für Umwelt und Landwirtschaft, will die Elbe als Transportweg erhalten. Er sieht aber, ähnlich wie der BUND, erhebliche Mängel beim Umweltkonzept der Tschechen. Er nennt verschiedene Punkte: die Durchlässigkeit für Fisch, Sedimentbewegungen und Strömungsverhalten. "Zu all dem haben wir Kritik geäußert und Vorschläge gemacht, was zu ändern ist. Und diese Stellungnahme halten wir aufrecht."