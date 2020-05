Wenn ein Kontoinhaber ins Minus rutscht, ist das für viele Banken ein gutes Geschäft. In Mitteldeutschland liegt der Dispozins für die Kontoüberziehung im Durchschnitt bei 9,22 Prozent. Dabei sei der Unterschied zwischen dem teuersten und dem günstigsten Dispo sehr groß, sagt Julian Merzbacher von der Bürgerinitiative Finanzwende:

Da ist einmal die Volksbank Riesa mit 12,45 Prozent in der Spitze mit einem Kontomodell dabei. Die VR Bank Südthüringen verlangt nur 4,43 Prozent für den Dispozins. Julian Merzbacher von der Bürgerinitiative Finanzwende

Insgesamt hat die Bürgerinitiative für MDR AKTUELL rund 290 Kontomodelle ausgewertet – überregionale und rein mitteldeutsche Angebote. Bei mehr als jedem vierten Konto verlangen die Institute mehr als zehn Prozent Dispozins. Mit Blick auch auf die aktuelle Coronavirus-Krise findet Merzbacher das unangemessen. "Also unserer Auffassung nach ist es gerade jetzt, in einer Situation, wo viele Menschen durch Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und so weiter in eine Einnahmekrise geraten (…), nicht im gesellschaftlichen Sinn und der Verantwortung der Banken, Dispozinsen von über zehn Prozent aufzurufen", sagt Merzbacher.

Offener Brief an große Sparkassen- und Bankenverbände

Die Volks- und Raiffeisenbanken äußerten sich schriftlich. Bildrechte: dpa Merzbacher verwies hier auch darauf, dass die Leitzinssätze und auch die Einlagenzinsen, die Kunden bei den Banken erhalten, oftmals bei null liegen und teilweise, wenn es um höhere Summen geht, sogar im negativen Bereich.



Die Bürgerinitiative Finanzwende hat einen offenen Brief an die drei großen Sparkassen- und Bankenverbände geschrieben. Ihre Forderung: Dispozins runter! Doch die Angeschriebenen tun sich mit dem Thema schwer. In das Mikrofon will keiner etwas sagen. Der Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken äußert sich für die gesamte Kreditwirtschaft schriftlich:

Dispokredite können von Kunden besonders kurzfristig genutzt werden und steigern ihre finanzielle Flexibilität. Diese kurzfristige Nutzungsmöglichkeit spiegelt sich folglich auch in höheren Zinsen im Vergleich beispielsweise zu Ratenkrediten wider. Stellungnahme des Bundesverbands der Volks- und Raiffeisenbanken

Eine Idee: Deckelung der Dispozinsen?

Hinter vorgehaltener Hand nennen Bankenvertreter die Bürgerinitiative Finanzwende populistisch. Sie mache eine Kampagne gegen den durchaus berechtigten Dispo. Dem Gründer und früheren Grünen-Bundestagsabgeordneten Gerhard Schick gehe es um Aufmerksamkeit und neue Mitglieder.



Allerdings kritisieren auch andere die Dispozinsen, darunter die Stiftung Warentest und die Verbraucherzentralen. Für deren sächsischen Ableger spricht Madeleine Müller: "Grundsätzlich sind wir als Verbraucherzentrale Sachsen der Auffassung, dass hier auch etwas unternommen werden muss. Und wir sind auch für eine entsprechende gesetzliche Regelung. Das kann beispielsweise eine Deckelung der Dispozinsen sein."

Banken gegen Deckelung

Neben einem gesetzlichen Höchstsatz für die Dispozinsen bringt Madeleine Müller aber auch eine weiterführende Diskussion des sogenannten Wuchertatbestandes in das Gespräch. Doch eine gesetzliche Regelung scheiterte bislang an der CDU. Sie liegt auf Linie der Banken, die eine Deckelung auf gar keinen Fall wollen.