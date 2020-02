"Gut so", sagt auch Lisa Weigelt. Sie kümmert sich bei der Verwaltung der Verbandsgemeinde um die Regional- und Wirtschaftsförderung. Es sei wichtig, dass die Anträge einfach zu stellen seien: "Je schwieriger der Förderdschungel wird, umso schwieriger wird es hier im ländlichen Raum – wo es nicht so viele Akteure gibt – noch tatsächlich Projekte umzusetzen." Vor allem ehrenamtlich gestützte und unternehmerische Projekte würden von der einfachen Handhabbarkeit profitieren, weil die Finanzkraft in der Region fehle, sagt Weigelt. Aber auch kommunalen Projekten helfe eine einfach zu durchsteigende Förderung, da in der Verwaltung das Personal schwinde.